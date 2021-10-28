В Краснодарском крае расширят меры господдержки виноделия и виноградарства

Поправки в законодательство Краснодарского края, расширяющие меры государственной поддержки виноделия и виноградарства, приняли в первом чтении депутаты заксобрания края, передает 28 октября пресс-служба регионального отделения «Единой России».
Поправки в законодательство Краснодарского края, расширяющие меры государственной поддержки виноделия и виноградарства, приняли в первом чтении депутаты заксобрания края, передает 28 октября пресс-служба регионального отделения «Единой России».
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