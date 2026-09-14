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Дембеле — о шансах на «Золотой мяч»: «Меня никогда не считали избранным, но я пахал на износ»

Дембеле — о шансах на «Золотой мяч»: «Меня никогда не считали избранным, но я пахал на износ»

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле прокомментировал свои шансы на получение «Золотого мяча» в этом году.Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле прокомментировал свои шансы на получение «Золотого мяча» в этом году.

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