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В США ребенок вызвал полицию, так как мать съела его мороженое

В США ребенок вызвал полицию, так как мать съела его мороженое

Обеспокоенные безопасностью ребенка, полицейские посетили дом семьи.В штате Висконсин произошел забавный случай: четырехлетний мальчик набрал номер экстренной службы, чтобы пожаловаться на свою мать, которая, по его мнению, совершила преступление, съев его лакомство.

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