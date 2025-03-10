В США ребенок вызвал полицию, так как мать съела его мороженое

Обеспокоенные безопасностью ребенка, полицейские посетили дом семьи.В штате Висконсин произошел забавный случай: четырехлетний мальчик набрал номер экстренной службы, чтобы пожаловаться на свою мать, которая, по его мнению, совершила преступление, съев его лакомство.