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Регионы России

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Розничные кредиты ВТБ выросли на 17,5%, но российский рынок замедлился на 29%

Розничные кредиты ВТБ выросли на 17,5%, но российский рынок замедлился на 29%

Рост розничных кредитов ВТБ продолжается, но замедляется. За первые семь месяцев текущего года банк выдал кредитов на сумму 1,6 трлн рублей, что на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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