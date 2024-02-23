ФОМ выяснил, что 82% россиян скорее хорошо оценивают работу Путина

Erl Schweizer

Путина нужно поддерживать, более компетентного главы государства на данный момент и на горизонте не видно. Это ясно, но и опасно: политическая система, сам президент обязаны (здравым смыслом) искать, готовить новых, еще более востребованных лидеров. У Путина есть очень серьезные грешки. Как система реагирует? Никак, табу. В РФ 150 млн. человек. Интуитивно каждый из 150 миллионов делит окружение на "наши", "не наши". Так же и в других странах, кто-то живет, кто-то выживает. Когда человека обворовывают, вне зависимости под каким соусом, человек этот ищет тщательно вора и тогда "наш" может превратиться в "не нашего", которого можно и нужно кинуть аналогично при первом же подходящем случае: не является патриотичным, благородным подобострастное обслуживание вора. Посмотрите, какие патриотичные лозунги у Медведева, но послушайте даже старых пердунов-пенсионеров, у них ведь лозунги и похлеще, только не на всю страну. Так в чем заключается работа Д.Медведева? Токарь у станка, хлебороб в поле, воин на поле боя, президент у руля государства, бомж с протянутой рукой, а как называется работа у человека, произносящего слова надо, требуется, следует, порвем, добьемся? Что он делает еще? Планирует и осуществляет свои планы на практике? Что он спланировал и осуществил? Переименовал милицию в полицию, это да, было дело. Сделал культурно людей от культуры и около нее авторами производства продукции электроники, в производстве которой, культурно выражаясь, оные самые что ни на есть дубы последние? Тоже было. Носился как угорелый по стране с краудсорсингом (скажи такое бабке деревенской, обидится пожалуй): "Усе, аз есмь двигатель прогресса, одолеем краудсорсингом зараз усе проблемы". А воз и ныне там, забил через недельку на краудсорсинг, и слово ето позабыл. Да, есть профессия такая, быть в струе, но только, сидя в кабинете, с чайком-с, французской булкой, музыкой и танцем исключительно своим, оригинальным. Эх, простите, люди добрые: чего сегодня я наплел? Аж стыдно самому, хотя не очень, я не виноват: это пальцы все стучат без устали по кнопкам, но надыть совесть тоже знать, охинею прекращать.