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Владимирские депутаты поддержали законопроект о запрете англицизмов и нецензурной брани

Владимирские депутаты поддержали законопроект о запрете англицизмов и нецензурной брани

С владимирских вывесок и витрин могут исчезнуть слова «coffee», «open» и «sale».На этой неделе депутаты Законодательного собрания Владимирской области одобрили законопроект Госдумы об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве.

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