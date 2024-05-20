Цены на базовые продукты питания в России поднимут на треть

Цены на базовые продукты питания в России поднимут на третьЦены на самые популярные товары и бюджетные продукты в российских магазинах могут поднять до 30% процентов в ближайшее время, сообщили аналитики.
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