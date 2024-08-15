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В Бурятии завершился третий день II Международного буддийского форума

В Бурятии завершился третий день II Международного буддийского форума

12 августа 2024 года состоялся Второй международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности", который собрал представителей различных сфер жизни, включая буддийские и светские организации, государственные структуры, образование, науку и бизнес.

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