Аксенов назвал ложью слова Зеленского о желании Крыма вернуться в состав Украины

Глава республики заявил, что ждет, когда на полуостров привезут пленного украинского лидераГлава Крыма Сергей Аксенов назвал ложью слова президента Украины Владимира Зеленского о желании республики вернуться в состав страны.
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