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Экономист Бархота назвал повышение процентных ставок по кредитам временным

Экономист Бархота назвал повышение процентных ставок по кредитам временным

Еще в I квартале 2024 года казалось, что российская финансовая система достигла плато процентных ставок: 16 и 15% годовых – пиковые значения ключевой ставки Банка России и доходности ОФЗ на горизонте 12-18 месяцев.

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