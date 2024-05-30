Экономист Бархота назвал повышение процентных ставок по кредитам временным

Еще в I квартале 2024 года казалось, что российская финансовая система достигла плато процентных ставок: 16 и 15% годовых – пиковые значения ключевой ставки Банка России и доходности ОФЗ на горизонте 12-18 месяцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии