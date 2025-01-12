МО опубликовало кадры уничтожения техники ВСУ на красноармейском направлении

Минобороны России 12 января опубликовало кадры уничтожения личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Центр» на красноармейском направлении.
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