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МО опубликовало кадры уничтожения техники ВСУ на красноармейском направлении

МО опубликовало кадры уничтожения техники ВСУ на красноармейском направлении

Минобороны России 12 января опубликовало кадры уничтожения личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Центр» на красноармейском направлении.

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