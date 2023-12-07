Кто-то за спиной Джо Байдена пытается предотвратить Третью мировую

Президент США ожидает третью мировую войну, если Россия победит Украину. С помощью такой угрозы Джо Байден пытается добиться от Конгресса денег на продолжение своей авантюры в условиях, когда провал ВСУ стал очевиден для всех, а в игру вступили силы, которые хотят резкой смены вашингтонского курса.