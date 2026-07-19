Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Илон Маск согласился с прогнозом об исчезновении браузеров и сайтов

Илон Маск согласился с прогнозом об исчезновении браузеров и сайтов

Маск ранее выступал с призывом к создателям ИИ остановить исследование мощных систем и предупреждал, что нейросети станут умнее всех людей на планете к 2030 году Глава Tesla и SpaceX Илон Маск согласился с прогнозом, что развитие агентов искусственного интеллекта приведет к полному отказу от традиционных веб-браузеров и приложений.

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