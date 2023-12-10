Землетрясение в 4,3 балла обнаружили недалеко от Приморья

Землетрясение зафиксировано недалеко от берегов Приморского края. Природное явление достигло 4,3 баллов, а его эпицентр находится недалеко от села Каменка, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал eqalert.
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