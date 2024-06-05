👉 В Петербурге стартует Международный экономический форум. Крымская делегация принимает участие Международный экономический форум в Санкт-Петербурге — главное деловое событие.
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👉 В Петербурге стартует Международный экономический форум. Крымская делегация принимает участие Международный экономический форум в Санкт-Петербурге — главное деловое событие.