❗️ Враг распространяет фейковые видео с Главой Крыма и Президентом России «Враг начал вбросы. Переозвучивают Президента России и Главу Крыма с помощью нейросетей.
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❗️ Враг распространяет фейковые видео с Главой Крыма и Президентом России «Враг начал вбросы. Переозвучивают Президента России и Главу Крыма с помощью нейросетей.