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Арест Дурова, оккупация Норвегии и правила боёв без правил

Арест Дурова, оккупация Норвегии и правила боёв без правил

Ростислав Ищенко *** То, что Дурова арестовали не удивительно. Удивительно, что его долго не арестовывали.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Спецслужбы Европы и США требуют от Дурова цифрового кода для расшифровки постов и их составителей.Прочтение Нас и наших данных.Наркотики -придумка.Путин прижимал,Париж не прижимал,сразу арест и суд.Так Уголовный кодекс Европы и США.Может его вовсе нет.&quot;Как скажите,господин Матрон&quot;!
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