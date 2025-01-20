Евростат: импорт платины из России по итогам ноября вырос почти на треть

Евросоюз по итогам ноября купил у России платины (палладия в необработанном виде или в форме порошка) на €43,4 млн, что на 30% больше, чем в октябре, и на 35% больше, чем в ноябре 2023 года, подсчитало агентство РИА Новости на основании данных Евростата.