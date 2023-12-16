Трутнев заявил о росте товарооборота между Дальним Востоком и КНР вдвое за 10 лет

За 10 лет товарооборот между дальневосточными регионами России и северо-восточными провинциями Китая увеличился вдвое, заявил 15 декабря вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
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