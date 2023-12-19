Алена Кравец рассказала, что на самом деле убило Дмитрия «Пухляша» Красилова

Модель, светская львица и звезда ток-шоу Алена Кравец назвала мистической смерть известного шоумена и танцора Дмитрия «Пухляша» Красилова, при этом не исключая проблемы со здоровьем, связанные с лишним весом.
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