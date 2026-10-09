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Царьград

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Изменение климата увеличит риск мегацунами, заявил Ченг

Изменение климата увеличит риск мегацунами, заявил Ченг

Профессор Квок Фай Ченг из Гавайского университета заявил, что изменение климата усиливает риск мегацунами.

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