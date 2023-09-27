Еле передвигающую ноги Бузову утащили долой от публики: Что с певицей?

Во время открытия хоккейного матча между клубами "Акбарс" и "Динамо-Минкс" великолепная Ольга Бузова вместе с Иосифом Пригожиным и другими членами жюри белорусского музыкального шоу позировала для фото прямо на арене.
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