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Еле передвигающую ноги Бузову утащили долой от публики: Что с певицей?

Еле передвигающую ноги Бузову утащили долой от публики: Что с певицей?

Во время открытия хоккейного матча между клубами "Акбарс" и "Динамо-Минкс" великолепная Ольга Бузова вместе с Иосифом Пригожиным и другими членами жюри белорусского музыкального шоу позировала для фото прямо на арене.

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