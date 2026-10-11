Россельхознадзор перевел «ВетИС» и «Сатурн» в аварийный режим

Россельхознадзор с 6:00 11 октября 2026 года перевёл системы «ВетИС» и «Сатурн» в аварийный режим из-за отключения электроэнергии во Владимирской области, при этом оформление ветеринарных сопроводительных документов продолжается в установленном порядке.