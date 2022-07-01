Украинские боевики снова обстреляли территорию Донецка из РСЗО "Град"

1 июля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Донецкой Народной Республики информирует об обстреле территории города Донецка со стороны украинских боевиков.
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