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Украинские боевики снова обстреляли территорию Донецка из РСЗО "Град"

Украинские боевики снова обстреляли территорию Донецка из РСЗО "Град"

1 июля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Донецкой Народной Республики информирует об обстреле территории города Донецка со стороны украинских боевиков.

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