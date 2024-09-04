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Детишки ликуйте! Получится ли отказаться от домашних заданий в первые дни учебного года

Детишки ликуйте! Получится ли отказаться от домашних заданий в первые дни учебного года

По его мнению, начало учебного года является стрессом для детей, а домашняя работа в этот период только усугубляет ситуацию, вызывая у школьников признаки депрессии, снижая успеваемость и провоцируя неприязнь к школе.

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