Детишки ликуйте! Получится ли отказаться от домашних заданий в первые дни учебного года

По его мнению, начало учебного года является стрессом для детей, а домашняя работа в этот период только усугубляет ситуацию, вызывая у школьников признаки депрессии, снижая успеваемость и провоцируя неприязнь к школе.
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