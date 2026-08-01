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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Инфантино отказался продавать часть прав на ЧМ: «Проект создал разногласия, не отвечающие интересам поставленной цели»

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с заявлением об отказе от продажи части прав на чемпионат мира сторонним инвесторам.

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