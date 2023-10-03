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Яннис Адетокумбо: «Если мы побеждаем, то я хочу оставаться в «Бакс» до конца карьеры»

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо заявил, что предан команде и готов играть за нее до конца карьеры. Грек не станет продлевать контракт в этом году, но, по его словам, это вовсе не означает, что он собирается покинуть клуб.

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