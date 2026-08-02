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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кривцов забил 2 гола в матче «Краснодара» с «Факелом». Вероятность дубля хавбека составляла 6%

Никита Кривцов сделал дубль в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Факелом» (3:0). Полузащитник «Краснодара» отметился на 27-й и 59-й минутах игры.

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