В Новом Уренгое водитель автобуса показывал пассажирам прямо в салоне запрещенные видео. как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, обвиняемый, разделяя идеологию радикального ислама, транслировал для пассажиров на мониторах, расположенных в салоне общественного транспорта материалы, пропагандирующие и оправдывающие террористическую деятельность.