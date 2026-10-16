В Новом Уренгое водитель автобуса показывал пассажирам прямо в салоне запрещенные видео. как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, обвиняемый, разделяя идеологию радикального ислама, транслировал для пассажиров на мониторах, расположенных в салоне общественного транспорта материалы, пропагандирующие и оправдывающие террористическую деятельность.
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