В Братске явка на выборах на 12:00 составила 11,15%

В городе Братске Иркутской области к 12 часам дня на выборах мэра и депутатов проголосовали 18 008 избирателей или 11,15% Как сообщили в администрации, в Центральном районе города на выборы уже пришли 10 034 (10,21%), в Падунском районе – 4 726 (12,64%), в Правобережном районе – 3 248 (12,54%).