Директор «Сассуоло» о срыве трансфера Берарди в «Ювентус» летом: «Предложение оказалось меньше запрашиваемой суммы»

«Меня удивляет, что многие топ-клубы до сих пор не смогли приобрести Берарди. Ведь это же топ-игрок! «Ювентус» был близок к подписанию Берарди минувшим летом, но сделка сорвалась, поскольку предложение оказалось меньше запрашиваемой суммы», – сказал исполнительный директор «Сассуоло».