Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 770 подписчиков

Адвокат Егоров: страхование товаров на складах работает лишь де-юре

Адвокат Егоров: страхование товаров на складах работает лишь де-юре

После атак БПЛА на склады Wildberries, причинивших убытки продавцам вследствие утраты их товаров на сотни миллиардов рублей, вопрос страховой защиты в электронной коммерции является одним из ключевых факторов, считает адвокат Адвокатского бюро "МАКСИМА" Максим Егоров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии