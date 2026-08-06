Адвокат Егоров: страхование товаров на складах работает лишь де-юре

После атак БПЛА на склады Wildberries, причинивших убытки продавцам вследствие утраты их товаров на сотни миллиардов рублей, вопрос страховой защиты в электронной коммерции является одним из ключевых факторов, считает адвокат Адвокатского бюро "МАКСИМА" Максим Егоров.
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