Адвокат Егоров: страхование товаров на складах работает лишь де-юре

После атак БПЛА на склады Wildberries, причинивших убытки продавцам вследствие утраты их товаров на сотни миллиардов рублей, вопрос страховой защиты в электронной коммерции является одним из ключевых факторов, считает адвокат Адвокатского бюро "МАКСИМА" Максим Егоров.