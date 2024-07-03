Более 360 млн рублей получили нижегородские компании в виде льготных займов от ГосМФО за шесть месяцев 2024 года

127 льготных займов на сумму 362 млн рублей выдала нижегородским предпринимателям подведомственная организация регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства — АНО «Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области» (ГосМФО) — за шесть месяцев 2024 года.
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