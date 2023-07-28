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10 вопросов, которые мужья не должны задавать своим женам

10 вопросов, которые мужья не должны задавать своим женам

Те самые случаи, когда лучше молчать, чем говорить. Уважение и поддержка в отношениях являются ключевыми элементами для счастливого и здорового брака.

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Комментарии
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Гоша Веверсис
жене можно задавать вопросы типа; какую шубу хочешь ,Колечко с бриллиантом или с гранатом , и всё .На другие вопросы могут обидеться.
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11 час.
Кораблев Сергей
Вопросы настолько идиотские, что комментировать глупо. Удалить пост и забыть о нём. Без обид. Автор может придумать что-то получше
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1 час.

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