Эрнст опять вернул в эфир позорное шоу Елены Малышевой. Реакция россиян не заставила себя ждать.

Лев Добрый Кому-то из чиновников понравился её передок, вот и бомбит первый канал своей мерзостью! Малышева набрала кредитов будь здоров, вот и гребёт бабло, чтобы закрыть ИХ. 😜👈😱😎

Александр Глущенко Общие сведения Полное наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ КАНАЛ" ИНН: 7717039300 КПП: 771701001 ОГРН: 1027700222330 Место нахождения: 127427, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 19 Вид деятельности: Деятельность в области телевизионного вещания (код по ОКВЭД 60.20) Статус организации: коммерческая, действующая Организационно-правовая форма: Непубличные акционерные общества (код 12267 по ОКОПФ) Регистрация в Российской Федерации Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ КАНАЛ" зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 29 лет назад 28 февраля 1995. Средний возраст юридических лиц для вида деятельности 60.20 "Деятельность в области телевизионного вещания" составляет 14 лет. Данная организация уже существует дольше. Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте: Инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по г. Москве (код инспекции – 7717). Регистрационный номер в ПФР: 087318000457 от 28 июля 2009 г. Регистрационный номер в ФСС: 770300109477031 от 3 января 2001 г. Чем занимается организация, виды деятельности Основной вид деятельности организации: Деятельность в области телевизионного вещания (код по ОКВЭД 60.20).