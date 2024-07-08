Песков: Москва предпочла бы во Франции победу сторонников налаживания отношений

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя итоги выборов во Франции, заявил, что для России было бы предпочтительней, если бы победу одержали сторонники восстановления отношений между странами.
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