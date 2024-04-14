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Лукоянов о переговорах с «Ак Барсом»: «Решаем, на сколько лет будет продлен контракт. Есть 4 предложения от других клубов, но мне не хочется уезжать»

В прошедшем сезоне 35-летний форвард набрал 16 (9+7) очков в 69 матчах регулярного чемпионата и Кубка Гагарина за казанский клуб.

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