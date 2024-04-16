Покупатели массово отказываются от первого электромобиля Xiaomi

Электромобиль SU7 / © Xiaomi По данным портала Ithome, новый электромобиль начал стремительно терять покупателей, потому что китайское предприятие способно выпускать по 9000 машин в месяц, то есть многим заказчикам пришлось бы ждать свой электромобиль почти год.