Михалков опроверг слова Собчак о жалобе Путину на голого рэпера VACÍO на вечеринке Ивлеевой

Режиссер заявил, что у него и президентом есть более важные темы, чем обсуждение «геронтологического праздника жизни»Журналистка Ксения Собчак заявила, что, по ее информации, именно режиссер Никита Михалков показал президенту Владимиру Путину видео с рэпером VACÍO (Николаем Васильевым), пришедшим на полуголую вечеринку с носком на пенисе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии