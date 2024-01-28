Михалков опроверг слова Собчак о жалобе Путину на голого рэпера VACÍO на вечеринке Ивлеевой

Режиссер заявил, что у него и президентом есть более важные темы, чем обсуждение «геронтологического праздника жизни»Журналистка Ксения Собчак заявила, что, по ее информации, именно режиссер Никита Михалков показал президенту Владимиру Путину видео с рэпером VACÍO (Николаем Васильевым), пришедшим на полуголую вечеринку с носком на пенисе.