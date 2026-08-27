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Девять погибших в ЛНР, Россия четвертая экономика мира, Ким снова первая: главное за сутки

Девять погибших в ЛНР, Россия четвертая экономика мира, Ким снова первая: главное за сутки

МОСКВА, 27 августа, ФедералПресс. В ЛНР при ударе по пассажирскому автобусу погибли девять человек, Россия сохранила четвертое место среди крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, а Татьяна Ким в пятый раз возглавила рейтинг богатейших женщин страны по версии Forbes.

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