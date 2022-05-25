За организацию нарколаборатории приморец отправится в колонию на 8 лет

Жителя Владивостока осудили на 8 лет колонии за производство наркотиков в крупном размере. Нарколабораторию он развернул в лесу неподалеку от села Владимировка, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Октябрьскому округу.