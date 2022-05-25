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За организацию нарколаборатории приморец отправится в колонию на 8 лет

За организацию нарколаборатории приморец отправится в колонию на 8 лет

Жителя Владивостока осудили на 8 лет колонии за производство наркотиков в крупном размере. Нарколабораторию он развернул в лесу неподалеку от села Владимировка, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Октябрьскому округу.

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