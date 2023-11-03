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Адвокат Данилов: долги могут появиться даже на неиспользуемой кредитке

Адвокат Данилов: долги могут появиться даже на неиспользуемой кредитке

Задолженность по кредитной карте может появиться даже в случае ее неиспользования. Об этом сообщил адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов в беседе с агентством «Прайм».

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