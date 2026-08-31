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Папирус, таблички и береста: как учились дети в Древнем Египте, Риме и на Руси

Папирус, таблички и береста: как учились дети в Древнем Египте, Риме и на Руси

В Древнем Египте слова «обучение» и «наказание» обозначались одним словом. В Риме школа называлась ludus — то же самое, что «игра».

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