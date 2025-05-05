Подросток из Крыма перевел миллионы мошенникам и получил 10 тысяч за помощь

Несовершеннолетнего жителя Севастополя заподозрили в работе на мошенников, сообщает полиция Крыма. По версии следствия, 15-летний студент местного колледжа успел обмануть пенсионерок в возрасте 81 и 86 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии