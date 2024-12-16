Пушилин: Цели РФ должны быть основой для переговоров по Украине

Цели, которые ставит перед собой политическое руководство Российской Федерации, необходимо считать вопросом первостепенной важности в том случае, если будет начат переговорный процесс по поводу бушующего на украинской территории противостояния.
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