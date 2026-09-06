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Песков: Уиткофф и Кушнер с симпатией относятся к России

Песков: Уиткофф и Кушнер с симпатией относятся к России

МОСКВА, 6 сентября, ФедералПресс. В субботу, 5 сентября, российский лидер Владимир Путин принял в Кремле американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

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