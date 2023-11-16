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«Эдмонтон» отыгрался с 1:3, победив «Сиэтл» (4:3). Кэйн забил на 54-й, 60-й и 63-й

К концу третьего периода «Ойлерс» проигрывали со счетом 1:3, но Эвандер Кэйн забил три гола подряд – на 54-й, 60-й и 63-й минутах.

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