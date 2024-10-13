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Учительница четырежды изнасиловала 13-летнюю ученицу у себя дома

Учительница четырежды изнасиловала 13-летнюю ученицу у себя дома

В США учительницу из штата Огайо обвинили в домогательствах ученицы. Об этом пишет Richland Source. Дело против 40-летней Стефани Келленбергер, которая работала в школе Shelby Middle School города Шелби, завели еще в феврале.

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