Метро Петербурга обработают "холодным туманом" за 160 млн

Появление в конце 2019 года нового вируса сильно изменило жизнь и привычки людей. В норму вошло ношение масок в общественных местах, использование антисептиков для рук, обработка помещений специальными аэрозолями.
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