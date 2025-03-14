Врач Макарова: детям до 7 лет нельзя исключать мясо во время поста

Врач-педиатр, диетолог, аллерголог-иммунолог Светлана Макарова рассказала в беседе с kp.ru, что если ребенок придерживается поста, родители должны тщательно продумать его рацион питания, чтобы не навредить здоровью.
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