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Врач Макарова: детям до 7 лет нельзя исключать мясо во время поста

Врач-педиатр, диетолог, аллерголог-иммунолог Светлана Макарова рассказала в беседе с kp.ru, что если ребенок придерживается поста, родители должны тщательно продумать его рацион питания, чтобы не навредить здоровью.

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